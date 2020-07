Stratégie du fonds géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE L'objectif de gestion du FCP Elan Oblig Bear est d'obtenir, sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, l'inverse de la performance quotidienne (à la hausse ou à la baisse), et avec un levier amplificateur de 2 maximum, d'un portefeuille constitué de façon équipondérée (i) d'obligations françaises (OAT) de coupon 1,75%, et de maturité 25 novembre 2024 et (ii) d'obligations allemandes (DBR) de coupon 1%, et de maturité 15 août 2024. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion, via l'utilisation d'instruments financiers à terme (y compris par le biais d'emprunts de titres et/ou prise en pensions), lui permettant d'obtenir l'inverse de la sensibilité des obligations allemande et française, telles que décrites ci-dessus, avec un effet amplificateur de 2.

Performances du fonds : Elan Oblig Bear F EUR

Performances Historiques Glissantes au 29-06-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Catégorie 0.43% 0.79% -0.06% 10.34% 52.68% 9.11% -

