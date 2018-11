Elanco Animal Health : et Farm Radio International s’associent pour susciter le changement chez les petits éleveurs de bétail dans le Nord de la Tanzanie

Elanco Animal Health Incorporated (NYSE : ELAN) et Farm Radio International (FRI) se sont associées pour produire une série de programmes radio d’une durée de 13 semaines, conçue pour soutenir les petits éleveurs de bétail dans le Nord de la Tanzanie et les former à la gestion des problèmes autour de la santé et du bien-être du bétail, soutenant une dynamique pour une plus grande sécurité alimentaire et de meilleurs soins et santé du bétail dans la région.

FRI et Elanco travaillent en étroite collaboration avec des stations de radio locales - Sauti ya Injili et Loliondo FM - pour produire une courte série de programmes radio interactifs, permettant aux auditeurs de prendre des décisions informées et d’accéder à des formations et des produits vétérinaires pertinents. Le projet vise à utiliser la radio pour toucher une population rurale dispersée ayant peu accès à des services agricoles et toucher les femmes qui jouent un rôle crucial dans l’élevage. Dans le même temps, FRI appuie et fait évoluer les radiodiffuseurs locaux avec un soutien à la formation durant les phases de production et de diffusion des programmes agricoles.

Les programmes sont actuellement diffusés jusqu’au 14 décembre 2018 comme suit :

Radio Sauti ya Injili pour Kilimanjaro et Tanga sur la fréquence 93.6 FM à Moshi chaque jeudi entre 19h30 et 20h00, avec rediffusion le lundi entre 18h00 et 18h30.

Loliondo FM sur la fréquence 107.7 émet chaque mardi entre 20h00 et 20h30, avec rediffusion le samedi entre 20h00 et 20h30.

Le soutien d’Elanco à la campagne radio avec FRI fait partie d’un projet révolutionnaire visant à proposer des solutions de développement durable pour remédier à l'insécurité alimentaire dans les pays d’Afrique de l’Est – Tanzanie, Kenya et Ouganda. L’East Africa Growth Accelerator (EAGA) est le premier projet purement « Shared Value » (valeur partagée) d’Elanco rendu possible grâce à une subvention de 3,1 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. La subvention permet l’enregistrement, la fabrication et la distribution de produits vétérinaires de grande qualité abordables, ainsi que des initiatives de formation intensive pour les petits fermiers et les partenaires de distribution.

« En travaillant avec FRI, Elanco ambitionne d’encourager de meilleures pratiques d’élevage et de santé animale et de susciter des modifications de comportement en partageant des informations via le puissant média de la radio. La série de 13 semaines sera axée sur le transfert de connaissances sur la sensibilisation, la prévention et le traitement des maladies, abordant notamment des sujets importants comme le contrôle des mouches, des tiques et des rongeurs, la coccidiose, la mycoplasmose, la vaccination de la volaille et la formation aux produits facilitée par Elanco », explique Maria Zampaglione, chargée de projet et conseillère chez Elanco pour les initiatives One Health et Shared Value.

Les maladies du bétail restent une importante menace pour parvenir à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est, où actuellement 25 pour cent des protéines issues des animaux d'élevage sont perdues à cause de maladies des animaux1, réduisant l’approvisionnement en lait, viande et œufs de haute qualité et provoquant d’importantes pertes économiques pour les fermiers.

D’après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 34 pour cent des habitants de l’Afrique de l’Est souffrent de malnutrition2.

« Nous pensons que la radio offre une excellente occasion pour développer l’important travail d’Elanco sur l’élevage. Nous souhaitons vraiment aller au-delà d’une simple radiodiffusion unidirectionnelle en renforçant les capacités des stations de radio locales pour produire des programmes radio interactifs qui soient véritablement divertissants, bidirectionnels et pratiques pour l'auditoire. Nous savons que la santé du bétail est un sujet crucial dans le Nord de la Tanzanie et nous sommes enthousiasmés d’avoir des programmes à l’antenne pour soutenir les petits éleveurs de bétail dans la région », a déclaré Mark Leclair, directeur des communications chez Farm Radio International.

L’objectif d’Elanco via l’EAGA est de permettre à plus de 240 000 petits producteurs laitiers et de volaille d’accéder à des produits de qualité de petite taille d’ici 2020. La subvention de la fondation Bill et Melinda Gates contribue à atteindre cet objectif d’amélioration de la vie des petits exploitants agricoles grâce à une production animale durable.

Pour en savoir plus sur l’engagement d’Elanco vis-à-vis de l’initiative « Making a Difference » et du projet Shared Value de l’EAGA, visitez Elanco.com.

À propos d'Elanco Animal Health

Elanco (NYSE : ELAN) est un spécialiste mondial de la santé animale qui développe des produits et des services liés au savoir en vue de prévenir et traiter les maladies des animaux de boucherie et des animaux de compagnie dans plus de 90 pays. Forte d’un héritage de 64 années, la société fait preuve de rigueur dans l'innovation afin d’améliorer la santé des animaux et de bénéficier à ses clients, tout en favorisant une culture inclusive, motivée par une cause, pour plus de 5 800 employés. Chez Elanco, nous sommes animés par notre vision de l’alimentation et de la camaraderie enrichissant la vie – le tout pour améliorer la santé des animaux, des personnes et de la planète. Pour en savoir plus, consultez www.elanco.com.

À propos de Farm Radio International

Farm Radio International est un organisme international à but non lucratif se consacrant exclusivement à servir les familles d'agriculteurs et les communautés rurales africaines au moyen de la radio. FRI travaille actuellement avec plus de 780 radio partenaires dans 40 pays d’Afrique sub-saharienne pour combattre la pauvreté et l'insécurité alimentaire avec des programmes radio de grande qualité qui aident les petits exploitants agricoles africains à s'en sortir par eux-mêmes. La station de radio touche des dizaines de millions de petits exploitants agricoles avec des informations susceptibles de changer la vie et des opportunités d’avoir une voix plus forte dans leur propre développement, en fournissant tout un éventail de ressources radio et de possibilités de formation et en travaillant directement avec des partenaires radiodiffuseurs choisis sur des projets à impact. Depuis 2007, FRI a travaillé avec plus de 100 stations de radio pour mettre en œuvre plus de 110 projets touchant plus de 30 millions d’agriculteurs avec des programmes radio interactifs. Farm Radio International soutient des initiatives de développement agricole rural et économique pour communiquer avec les petits exploitants agricoles et les ménages ruraux, et soutenir leurs efforts pour innover et changer les choses. www.farmradio.org.

