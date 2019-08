Elanco : rachat de la santé animale de Bayer

20/08/2019 | 13:45

Bayer annonce un accord définitif pour la cession de son activité de santé animale au groupe américain Elanco Animal Health, transaction valorisée 7,6 milliards de dollars, dont 5,3 milliards en numéraire et 2,3 milliards en actions Elanco.



'Cette transaction renforce notre concentration comme leader global en sciences de la vie', explique Werner Baumann, le président du conseil de direction du groupe allemand, soulignant qu'il s'agit de sa plus grosse opération depuis novembre 2018.



Représentant un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2018, l'activité de santé animale de Bayer développe et commercialise des produits et solutions pour prévenir et traiter des maladies affectant les animaux de compagnie et d'élevage.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.