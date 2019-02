Electricité de France : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 20/02/2019 | 14:30 achat En cours

Cours d'entrée : 13.415€ | Objectif : 14.3€ | Stop : 12.9€ | Potentiel : 6.6% Electricité de France revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 14.3 €. Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 13.13 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 13.32 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 13.13 EUR.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELECTRICITÉ DE FRANCE -2.97% 45 703 ENGIE 12.46% 38 893 NATIONAL GRID PLC 10.61% 37 622 SEMPRA ENERGY 6.53% 31 818 ORSTED 10.10% 30 644 E.ON 12.43% 24 206 PPL CORPORATION 8.30% 22 118 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 8.00% 21 631 AMEREN 7.45% 17 123 AVANGRID INC 2.18% 15 815 CENTERPOINT ENERGY 9.42% 15 642

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019

Données financières (€) CA 2019 72 630 M EBIT 2019 6 851 M Résultat net 2019 2 839 M Dette 2019 49 321 M Rendement 2019 3,10% PER 2019 15,04 PER 2020 11,73 VE / CA 2019 1,23x VE / CA 2020 1,20x Capitalisation 40 307 M Prochain événement sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 11/03/19 Réunion actionnaires Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 15,3 € Ecart / Objectif Moyen 14%

Dirigeants Nom Titre Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer Xavier Rene Louise Girre Senior Executive Vice President-Group Finance Christophe Salomon Head-Information Systems Bruno Lafont Director Jacky Chorin Director