Electricité de France : Le support dans la zone d'accumulation pourrait casser 20/11/2018 | 15:09 vente conditionnée En attente

Cours d'entrée : 14.3€ | Objectif : 12.7€ | Stop : 15.05€ | Seuil d'invalidation : 15.5€ | Potentiel : 11.19% Les cours, qui testent actuellement la borne basse d'une phase d'accumulation, devraient prolonger leur mouvement baissier dans les séances à venir.

On pourra se positionner à la vente en cas de rupture des 14.3 € pour viser les 12.7 €. Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 12.68 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 15.63 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 15.65 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELECTRICITÉ DE FRANCE 40.83% 51 430 NATIONAL GRID PLC -3.23% 35 816 ENGIE -15.17% 33 829 SEMPRA ENERGY 7.78% 31 435 ORSTED 29.58% 28 934 E.ON 1.70% 22 884 PPL CORPORATION 1.58% 22 204 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. -14.31% 19 650 AMEREN 18.22% 16 930 AVANGRID INC -0.14% 15 453 CMS ENERGY 9.39% 14 456

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.