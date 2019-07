Electricité de France : Un niveau d'achat 18/07/2019 | 13:58 achat En cours

Cours d'entrée : 11.17€ | Objectif : 12.19€ | Stop : 10.8€ | Potentiel : 9.13% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Electricité de France, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 10.85 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.19 €. Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 10.85 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELECTRICITÉ DE FRANCE -20.65% 37 453 ORSTED AS 42.76% 39 266 SEMPRA ENERGY 28.72% 38 401 ENGIE 10.18% 37 352 NATIONAL GRID PLC 8.61% 35 197 E.ON SE 8.81% 22 866 PPL CORPORATION 7.17% 21 934 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 4.97% 21 152 AMEREN 16.86% 18 847 CMS ENERGY CORPORATION 18.17% 16 647 RWE AG 24.39% 16 278

Données financières (EUR) CA 2019 71 570 M EBIT 2019 6 512 M Résultat net 2019 2 653 M Dette 2019 40 192 M Rendement 2019 3,04% PER 2019 15,8x PER 2020 11,6x VE / CA2019 1,04x VE / CA2020 1,01x Capitalisation 33 885 M Prochain événement sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 26/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 14,84 € Dernier Cours de Cloture 10,95 € Ecart / Objectif Haut 82,6% Ecart / Objectif Moyen 35,5% Ecart / Objectif Bas 9,59% Dirigeants Nom Titre Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer Xavier Rene Louise Girre Senior Executive Vice President-Group Finance Christophe Salomon Head-Information Systems Bruno Lafont Director Jacky Chorin Director