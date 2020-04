EDF : Barclays confirme son conseil et l'objectif

16/04/2020 | 10:48

EDF fait part d'une révision de son estimation de production nucléaire annuelle, prévoyant ainsi qu'elle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022 en raison de la crise sanitaire.



Suite à cette annonce, Barclays confirme son opinion surpondérer sur la valeur et son objectif de cours de 12,50 E.



' Bien que les investisseurs s'attendaient à une baisse de la production nucléaire française en 2020, le nouvel objectif d'environ 300 TWh sera inférieur à ce qui était prévu (~ 21,5% en dessous du point médian de l'objectif initial de 375-390 TWh 2020) ' indique Barclays.



' Nous restons très positifs sur les perspectives du secteur européen des services publics dans le contexte de la croissance des générateurs renouvelables et des facilitateurs d'infrastructures (jusqu'à 3,7 MdE d'investissements nécessaires jusqu'en 2050) '.



' Nous prévoyons une baisse du BPA d'environ 15% dans l'ensemble du secteur ' rajoute Barclays.



