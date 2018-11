EDF : Credit suisse conseille de vendre

21/11/2018 | 10:59

Credit suisse n'y croit pas : les analystes ont entamé à la vente ('sous-performance') le suivi de l'action du groupe électronucléaire français EDF ce matin, estimant que sa surperformance massive (+ 45% depuis le début de l'année) sur le secteur énergétique européen est injustifiée. L'objectif de cours de 13 euros augure d'un potentiel de baisse de l'ordre de 10%.



En raison de son parcours récent et des prévisions maison de prix du courant électrique, 'nous considérons qu'EDF est une valeur chère', attaque Credit suisse. Les analystes se déclarent 'en désaccord avec la vision consensuelle selon laquelle EDF serait l'un des meilleurs véhicules pour jouer la hausse des prix de l'électricité en Europe, puisque seul un tiers environ de sa production française est directement exposé aux prix de marché'.



Certes, EDF, dont le capital est contrôlé à 83,7% par l'Etat français, recèle 'beaucoup de valeur'. Mais seules une scission de la société (à l'allemande) et/ou une refonte du marché électrique hexagonal seraient de nature à la révéler. Et ce alors que l'Etat pourrait décider de retirer l'action EDF de la cote pour mener une stratégie industrielle 'pure'.



Autres éléments jouant contre la valeur, selon Credit suisse : la faiblesse du cash flow libre. De plus, 'nous redoutons que l'Etat n'oblige EDF à investir dans de nouvelles capacités nucléaires qui seraient destructrices de valeur si elles ne s'accompagnaient pas du soutien réglementaire dont a besoin un secteur en difficulté'.



