EDF : Jefferies à l'achat avant le 'plan énergie'

20/11/2018 | 11:58

Jefferies confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe électronucléaire EDF avant la présentation, à la fin du mois, du plan énergétique à moyen terme de l'Etat français. L'objectif de cours est fixé à 17,5 euros.



Les agences de presse laissent entendre que le président français Emmanuel Macron présentera, le 27 novembre, les orientations énergétiques à moyen terme de la France via la 'programmation pluriannuelle de l'énergie'.



Trois scénarios tiendraient la corde, dont deux (ceux soutenus par Bercy et EDF), souligne Jefferies, 'ne prévoieraient pas de fermetures importantes de réacteurs nucléaires, au-delà de Fessenheim, avant 2028'. Le troisième scénario (soutenu par le ministère de l'Ecologie) impliquerait la fermeture de huit réacteurs d'ici 2028, 'avec des compensations pour EDF'.



Bref, termine Jefferies, 'les deux tiers des scénarios semblent favorables à EDF, et même l'option comprenant de sortie accélérée (du nucléaire) comprendrait des mesures compensatoires non négligeables'.









