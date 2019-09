EDF : Jefferies mise toujours sur l''EDF vert'

11/09/2019 | 09:45

Réagissant à l'information de presse selon laquelle le projet de scission d'EDF, baptisé 'Hercule', serait bientôt notifié à la Commission européenne, le bureau d'études Jefferies a confirmé son conseil d'achat sur le dossier. Maintenu à 15 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse proche de 50%.



En effet, selon le Parisien, le gouvernement français serait sur le point de notifier à la Commission européenne son projet de scission d'EDF. L'idée serait d'isoler 'EDF bleu', dont le périmètre serait composé du nucléaire, des centrales hydrauliques et du transport de l'électricité (RTE). Cette société serait détenue par l'Etat. D'autre part, un 'EDF vert' comprendrait la branche Commerce, Enedis, EDF Outremer, EDF Renouvelables (hors hydraulique) et Dalkia. En échange, Paris aurait obtiendrait un relèvement du tarif de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) à 45 euros/ MWh.



Si l'action EDF a perdu environ le quart de sa valeur depuis le début de l'année, Jefferies estime que ce projet, qui isolerait le risque nucléaire, permettrait la revalorisation de l''EDF vert', même si le calendrier de l'opération est pour l'heure encore incertain.









