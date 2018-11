EDF : Jefferies toujours à l'achat

28/11/2018 | 10:59

Le bureau d'études Jefferies confirme son conseil d'achat sur l'action EDF au lendemain de l'annonce du plan énergétique à moyen terme du gouvernement français. L'objectif de cours est fixé à 17,5 euros.



Avant les annonces de la veille, le marché bruissait de rumeurs relatives à une éventuelle scission d'EDF, suivant le modèle allemand. Où en est-on, se demande Jefferies ? Le ministre de l'Ecologie, François de Rugy, a réaffirmé que le gouvernement entend maintenir 'l'intégrité' d'EDF tout en considérant la constitution de 'différentes unités'. 'Bien que ce point reste flou', écrit Jefferies, 'notre scénario le plus probable est le suivant : il serait question de loger des actifs d'EDF dans des filiales, alors qu'une scission semble avoir été exclue', en déduisent les spécialistes.



Cela étant, rapporte Jefferies, les agences de presse se font l'écho d'un projet selon lequel les activités nucléaires d'EDF seraient isolées dans une filiale, et le reste (le 'nouvel EDF', soit les renouvelables et les réseaux) dans une autre. L'Etat contrôlerait ces deux entités via un holding qui serait actionnaire à 100% de la première, les minoritaires étant reportés au tour de table de la seconde. Selon Jefferies, ce scénario (qui n'est pas le plus probable aux yeux des spécialistes) serait de nature à engendrer une valorisation substantielle du 'nouvel EDF', qui pourrait coter au-delà de 19 euros par action.





