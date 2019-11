EDF : Oddo confirme sa recommandation après le CA

15/11/2019 | 11:17

EDF a réalisé un chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 de 50,9 milliards d'euros, en hausse organique de 2,9% contre 50,7 MdE attendu. Oddo estime que les performances sont en ligne avec ses attentes sur la plupart des activités.



Oddo confirme sa recommandation Achat et OC à 12.0E sur la valeur. Les analystes estiment qu'après une forte baisse (-33% YTD) les perspectives 2020 sont suffisantes pour justifier un retour prudent sur la valeur.



' Le groupe confirme sa guidance malgré la baisse des objectifs de production nucléaire sur 2019 de 390TWh à 384-388TWh ' indique le bureau d'analyses. ' Nous ajustons nos chiffres 2019 en conséquence sans impact sur la valorisation '.



' Peu de détails ont été communiqués sur 2020 lors de la conf call mais nous anticipons de nombreux facteurs positifs pour les résultats : Hausse des tarifs bleus, hausse des volumes nucléaires en Fr et UK, Hausse des volumes hydro... ' indique Oddo.



