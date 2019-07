EDF : Oddo confirme son conseil après la cession d'E&P

05/07/2019 | 10:36

Edison, filiale italienne d'EDF, a annoncé la signature d'un accord pour la cession d'Edison Exploration and Production (E&P) à Energean Oil and Gas. Cette cession porte sur un montant estimé à 1Md USD y compris complément de prix.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 16,50 E.



' Le portefeuille E&P d'Edison est centré sur la méditerranée et est essentiellement constitué de gisements de gaz ' précise Oddo.



Le bureau d'analyses souligne que la valeur totale de la transaction est inférieure aux multiples habituels du secteur à 3USD/2P réserve contre 5USD/2P réserve généralement constaté.



' Une dépréciation d'actifs de 400-500 ME au niveau du groupe est attendue. Elle se traduirait par un ajustement de la juste valeur d'EDF de -0.15E/action ' indique Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.