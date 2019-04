EDF : Oddo confirme son opinion après un Road show

03/04/2019 | 12:19

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16,50 E après un Road show à Francfort. ' Le titre se traite actuellement avec une décote de c. 10% sur les PE 20 sur les comparables ' estime le bureau d'analyses.



Le focus s'oriente progressivement vers la réforme du marché. Après une guidance 2019 jugée décevante, nous anticipons un changement de momentum sur EDF.



' Au global nous ressortons rassurés sur les objectifs de transformation du groupe et nous pensons qu'en dépit d'un newsflow inexistant sur la tenue des négociations en matière de réforme de l'ARENH ces derniers mois, les parties prenantes sont activement engagées à fournir un cadre réglementaire mieux adapté au nucléaire que le mécanisme actuel de l'ARENH ' indique le bureau d'analyses.



' 4 Jalons sont attendus en 2019 : 1er jalon le problème des soudures de Flamanville III vont créer de la volatilité fin avril début mai. 2ème jalon la hausse des tarifs réglementés va être confirmé en juin. 3ème jalon la réforme globale de l'ARENH va être publiée cet été et lancera le compte à rebours pour la réorganisation du groupe ' explique Oddo dans son étude du jour.



