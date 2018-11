EDF : UBS plus optimiste après le 'plan énergie'

28/11/2018 | 10:36

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe à dominante électronucléaire EDF au lendemain de la présentation du plan énergétique pluriannuel du gouvernement français. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté à la hausse de 16 à 17 euros, d'où un potentiel de hausse de plus de 15%.



En effet, ce plan stratégique est plus favorable au nucléaire que les analystes ne l'escomptaient. Les fermetures de réacteurs envisagées sont moins nombreuses qu'UBS le le craignait. De plus, la part de l'énergie atomique dans le mix énergétique français devrait bien être ramenée à 50%, mais en 2035, et non plus en 2025. Enfin, le tout s'accompagnera d'une nouvelle régulation relative à l'énergie nucléaire destinée à protéger les consommateurs des hausses de prix, mais qui entend aussi assurer à EDF des coûts de production bas.



Du côté des énergies renouvelables, auquel EDF est également exposé, 'là aussi, tous les éléments sont plus favorables que prévu', estime UBS, tant du côté de la croissance visée des capacités que des subventions.





