EDF : pénalisé par Credit Suisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manque de jus pour EDF à la Bourse de Paris. Le titre de l’électricien public a cédé 1,2% à 14,5 euros, pénalisé par Credit Suisse. Le broker a initié le suivi de la valeur avec une opinion Sous-performance et un objectif de cours de 13 euros. Compte tenu de la surperformance de 45% du titre par rapport au secteur depuis le début de l'année et de ses estimations des prix de l’électricité, le broker estime qu'EDF est trop cher en Bourse.Le bureau d'études a étudié en profondeur le marché de l'électricité français. A l'issue de cette recherche, il réfute la thèse du consensus selon laquelle EDF est l'un des meilleurs réflecteurs de la hausse des prix de l’électricité en Europe. En effet, seul un tiers de la production d'EDF est directement exposé aux prix du marché.Credit Suisse revient par ailleurs sur le rôle de l'Etat. Ce dernier, qui détient 83,7% du capital, pourrait démanteler la société et/ou réformer le marché de l’électricité en France. Une scission d'EDF, entre la production nucléaire et tout le reste, aurait pour conséquence d'augmenter de 24% sa valorisation du titre.Toutefois, le courtier prévient que l'Etat peut également sortir EDF de la Bourse afin de suivre une logique purement industrielle.L'analyste pointe également du doigt la faible génération de cash flow du groupe et les doutes concernant l'avenir des centrales nucléaires. Si l'extension de leur durée de vie devrait créer de la valeur, il craint que le gouvernement n'oblige EDF à investir lourdement, ce qui, au contraire, détruirait de la valeur.La note de Credit Suisse devrait en tout cas contribuer à alimenter la réflexion, en cours depuis l’élection d'Emmanuel Macron au moins, sur l'avenir d'EDF. Et le temps presse.Hasard du calendrier en effet, le ministre de la Transition écologique et Solidaire a annoncé aujourd'hui que le gouvernement présenterait "probablement" la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) le 27 novembre.Ce texte fixera la feuille de route de l'Etat pour les dix prochaines années dans les différentes filières de production d'énergie et précisera notamment l'avenir des centrales nucléaires d'EDF.