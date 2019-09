EDF : une communication rassurante, estime Barclays

18/09/2019 | 11:37

Revenant sur la dernière communication d'EDF, Barclays a confirmé son conseil ('pondération en ligne') sur le dossier ce matin. L'objectif de cours reste fixé à 13 euros.



EDF a indiqué ce matin que les écarts techniques constatés sur des éléments de réacteurs (16 générateurs de vapeur) affectent 6 unités nucléaires sur les 58 exploitées par le groupe, soit environ 10% du parc. EDF ajoute qu'une intervention technique immédiate n'est pas nécessaire.



Sous réserve de l'avis de l'ASN, Barclays en déduit que ce problème semble moins pénalisant pour la production nucléaire que celui survenu voilà trois ans, toujours sur des pièces provenant de Framatome, et qui avait affecté le tiers du parc.





