« NOS VIES ELECTRIQUES » : dans un documentaire inédit, suivez le quotidien de salariés d’EDF investis dans la lutte contre le changement climatique

Le groupe EDF met en ligne un documentaire immersif de 45 minutes. A travers la voix et le travail quotidien de huit salariés, NOS VIES ELECTRIQUES raconte comment l'entreprise met en oeuvre des solutions concrètes pour répondre aux enjeux du changement climatique.

Tourné pendant plus de six mois, le film propose une véritable plongée dans la vie quotidienne des femmes et des hommes d'EDF engagés dans des projets d'énergie bas carbone, une priorité pour le Groupe.

Le spectateur est invité à suivre le chantier de l'EPR de Flamanville 3, la construction d'un projet de stockage hydraulique à l'international, l'installation d'éoliennes dans le sud de la France, le développement de solutions d'efficacité énergétique à Bordeaux et à Lyon, et la commercialisation d'offres « off-grid » en Côte-d'Ivoire. Avec un fil rouge narratif : les destructions causées par le passage de l'ouragan Irma à Saint Martin et la reconstruction du réseau électrique de l'île.

Ces histoires incarnent l'envie et la mobilisation des salariés d'EDF au service d'une entreprise qui s'adapte et construit l'avenir, dans un contexte de transition énergétique.

Pour le Groupe EDF, la production de ce documentaire est aussi une démarche innovante qui permet de partager une vision commune avec ses 160 000 salariés.

Réalisé par Charles-Antoine de Rouvre, le documentaire a été diffusé le 17 septembre en interne et est accessible par tous sur le site edf.fr et sur YouTube depuis le mercredi 26 septembre.

Retrouvez le documentaire sur www.edf.fr/nos-vies-electriques