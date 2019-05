Agenda economique du mardi 28 mai

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / mai BERLIN : - 08h00 Indice GfK de confiance du consommateur / juin FRANCFORT : - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / avril BRUXELLES : - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / mai - Conseil européen WASHINGTON : - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller / mars - 16h00 Indice de confiance du consommateur du Conference Board / mai SOCIÉTÉS : PARIS : - EDF / réunion du comité de la stratégie, sur la réorganisation - 09h30 présentation du rapport annuel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - Tikehau Capital / actifs sous gestion au T1 - Manutan / résultats du S1 (après Bourse) - 14h30 Air France-KLM / AG - 15h00 Natixis / AG ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

