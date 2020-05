EDF : Barclays confirme sa recommandation Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 11 euros sur EDF. Le broker note que le groupe a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en repli d'1% en organique, soit en ligne avec le consensus. Le bureau d'études a surtout apprécié la conférence téléphonique avec le directeur financier, Xavier Girre, qui a parlé selon lui en toute liberté et honnêteté des perspectives du groupe. L'analyste a retenu trois points positifs. Primo, les discussions politiques avec la France et l'Europe devraient aboutir à une hausse des prix de l’électricité nucléaire.Deuxio, le groupe a été transparent sur l'impact du Covid-19 et surtout mis en avant la résistance des énergies renouvelables à la pandémie et le bon début d'année du trading.Tertio, Xavier Girre a écarté le scénario d'une augmentation de capital.Au final, les catalyseurs du titre (réforme du marché de l’électricité, réorganisation du groupe) restent présents à moyen terme, même si la pandémie a retardé leur activation.