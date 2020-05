EDF : CA globalement stable au 1er trimestre à 20,7 MdE

14/05/2020 | 09:53

Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 20,7 MdE au 1er trimestre 2020, en repli de -1% en organique. ' Il est soutenu par de meilleures conditions de prix de l'électricité en France et au Royaume-Uni, alors que l'évolution du prix du gaz affecte le chiffre d'affaires du Groupe ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires du segment France - Activités de production et commercialisation s'élève à 8,4 milliards d'euros, en hausse organique de 3,5 % par rapport au premier trimestre 2019. Celui du segment France - Activités régulées s'élève à 5 115 millions d'euros, en hausse organique de 1,6 %.



Au Royaume-Uni le chiffre d'affaires s'élève à 2 748 millions d'euros, en hausse organique de + 10,7% par rapport au premier trimestre 2019. En Italie, le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 709 millions d'euros, en baisse organique de 25,5 %.



Le groupe a annoncé la révision de la prévision de production nucléaire à environ 300 TWh en 2020 et entre 330 et 360 TWh en 2021 et en 2022 et le retrait de l'ensemble des objectifs financiers pour 2020 et 2021.



