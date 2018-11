EDF : Cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs

Communiqué de presse

28 novembre 2018

Cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités par le Groupe EDF à Colony Capital

EDF et sa filiale Sofilo ont réalisé le 28 novembre 2018 la cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités à des véhicules d'investissements gérés par Colony Capital.

Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface totale d'environ 430 000 m2. L'opération a été assortie d'un contrat de location opérationnelle par le groupe EDF.

La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d'actifs du groupe EDF sur la période 2015-2020 de 10 milliards d'euros.

A propos d'EDF :

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

A propos de Colony Capital :

Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) est une société de gestion de placements de premier plan avec un portefeuille d'actifs sous gestion de 44 milliards de dollars. La Société gère le capital pour le compte de ses actionnaires, ainsi que d'investisseurs institutionnels et de particuliers dans des fonds privés, des fonds de placements immobiliers côtés et non côtés et des sociétés de placement enregistrées. La société détient des participations importantes dans: a) les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie; (b) Colony Credit Real Estate, Inc. (NYSE: CLNC) et NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE), deux sociétés gérées de manière externe par des filiales de la Société; et c) divers autres investissements en actions et en titres de créance. La société a son siège à Los Angeles, des bureaux à New York, Paris et Londres et compte plus de 400 employés répartis sur 17 sites dans dix pays. Pour plus d'informations sur la société, sa direction et ses activités, veuillez consulter www.clny.com.

