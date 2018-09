EDF : EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

Communiqué de presse



19 septembre 2018

EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

Emission obligataire senior de 3,75 Mds$ en 3 tranches de 10 à 30 ans de maturité

Retour de EDF sur le marché USD 144A / RegS

Le 19 septembre 2018, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 3,75 milliards de dollars US sur 3 tranches d'obligations senior :

Obligation de 1,8 milliard de dollars, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 4,500%

Obligation de 650 millions de dollars, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,875%

Obligation de 1,3 milliard de dollars, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,000%

Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable. Les titres offerts ne seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.











EDF SA

22-30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08

Capital de 1 505 133 838 euros

552 081 317 R.C.S. Paris







www.edf.fr CONTACTS







Presse : 01 40 42 46 37







Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EDF via Globenewswire