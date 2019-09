EDF : Hinkley Point C sera plus coûteux que prévu

25/09/2019 | 09:05

EDF est revenu ce matin sur la revue des coûts, du calendrier et de l'organisation du projet de centrale nucléaire de Hinkley Point C, au Royaume-Uni.



Il en ressort d'abord qu'après l'achèvement du radier de l'îlot nucléaire de l'unité n° 1 annoncé en septembre 2016, celui de l'unité n° 2 est toujours attendu en juin 2020.



Cela étant, 'le risque de report de la livraison des unités 1 et 2 communiqué précédemment (15 et 9 mois respectivement) s'est accentué', indique EDF. De plus, l'évaluation des 'coûts à terminaison du projet' est désormais de 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling 2015, 'soit une augmentation comprise entre 1,9 et 2.9 milliards de livres sterling 2015 par rapport aux évaluations précédentes', précise encore EDF.



EDF estime donc que le taux de rentabilité prévisionnel de Hinkley Point C sera désormais d'entre 7,6 et 7,8%.





