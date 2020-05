EDF : INFORMATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBALEMENT STABLE LE GROUPE EDF EST SOLIDAIRE ET MOBILISÉ POUR ASSURER LA CONTINUITE DE SERVICE FACE A LA CRISE SANITAIRE 0 14/05/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

14 mai 2020 INFORMATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBALEMENT STABLE

LE GROUPE EDF EST SOLIDAIRE ET MOBILISÉ POUR ASSURER

LA CONTINUITE DE SERVICE FACE A LA CRISE SANITAIRE Chiffre d’affaires Groupe 20,7 Mds€ - 1,0 % org. (1) Faits marquants Solidarité face à la crise Le groupe EDF est responsable et solidaire avec ses parties prenantes : EDF est pleinement mobilisé pour garantir la continuité des services essentiels et assure le niveau nécessaire de production, de distribution d’énergie et la fourniture de services dans l’ensemble des pays où il intervient.

Une réponse digitale pour l’ensemble des salariés du Groupe : en particulier ~ 70 000 connections simultanées en France grâce à un soutien technique renforcé.

Des dispositifs renforcés de protection des salariés et des prestataires ont été mis en place. Actions citoyennes : Afin de lutter contre la précarité énergétique, EDF soutient la fondation Abbé Pierre et la Fondation groupe EDF a mis en place un fonds d'urgence et de solidarité de 2 millions d'euros. Soutien aux clients et aux fournisseurs : EDF s'est engagé dans plusieurs actions afin d'accompagner ses clients (extension de la trêve hivernale, facilités de paiement) et a mis en place un paiement accéléré des factures aux fournisseurs vulnérables en France.

En Italie, en Belgique et au Royaume-Uni, le Groupe a également accordé des facilités de paiement à ses clients. Une position de liquidité solide de 28,8 milliards d’euros (2) à fin mars 2020, renforcée par des lignes de crédits bancaires non tirées de 10,3 milliards d’euros (3) et un taux de couverture des provisions nucléaires par les actifs dédiés résilient (99,5% au 30 avril 2020) avec la flexibilité réglementaire pour restaurer, si nécessaire, sur 3 ans la cible de 100 %.

de 28,8 milliards d’euros à fin mars 2020, renforcée par des lignes de crédits bancaires non tirées de 10,3 milliards d’euros et (99,5% au 30 avril 2020) avec la flexibilité réglementaire pour restaurer, si nécessaire, sur 3 ans la cible de 100 %. Révision de la prévision de production nucléaire (4) à environ 300 TWh en 2020 et entre 330 et 360 TWh en 2021 et en 2022 et retrait de l'ensemble des objectifs financiers pour 2020 et 2021 (5) ; ralentissement des projets en construction depuis la mi-mars (y compris Flamanville 3 et HPC).

à environ 300 TWh en 2020 et entre 330 et 360 TWh en 2021 et en 2022 et ; depuis la mi-mars (y compris Flamanville 3 et HPC). La neutralité carbone au cœur de la raison d’être : Adoption par l’Assemblée générale des actionnaires le 7 mai 2020 d’une raison d’être et insertion dans les statuts : «Construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants».

conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants». Adoption d’un objectif de neutralité carbone en 2050 et rehaussement de l’objectif de réduction des émissions directes du Groupe pour 2030, porté de 40 à 50 % par rapport à 2017.

Adoption d’un objectif de sortie de la production d'électricité à base de charbon d'ici 2030 toutes zones géographiques confondues. Clients et services : Bonne résilience de la part de marché sur le segment de la fourniture d’électricité aux clients résidentiels en France au premier trimestre 2020 (267 000 départs nets de sites clients en T1 2020 contre 327 000 au T1 2019).

IZY by EDF : lancement d’une nouvelle gamme d’offres complète avec des solutions clés en main pour l’isolation, le chauffage, la mobilité électrique et l’énergie solaire pour les clients particuliers et professionnels.

Acquisition du portefeuille de 180 000 clients résidentiels iSupply (Vattenfall) par EDF Energy. Renouvelables, Plan stockage et innovation : Solaire : en France, validation de 11 nouveaux projets par le régulateur français (CRE) pour un total d’appels d’offres remportés de 74 MWc. En Grèce, gain de 50 MWc.

Éolien : gain de 50 MW en France, 68 MW en Pologne.

Lancement d’une solution innovante de stockage pour les entreprises en Allemagne.

Mise en place par EDF Renouvelables d’un système intégré d'énergie verte pour la société de transport et de défense Cubic en Amérique du Nord. EDF Store & Forecast Energy Management System (EMS) exploitera le composant de stockage solaire et batterie, tandis que PowerFlex, une start-up de recharge de véhicules électriques filiale d’EDF Renouvelables, installera le système de charge.

Évolution du chiffre d’affaires du groupe EDF (en millions d’euros) T1 2019 retraité (6) T1 2020 (1) Variation organique (%) (7) France – Activités de production et commercialisation 8 145 8 440 + 3,5 France – Activités régulées 5 033 5 115 + 1,6 EDF Renouvelables 417 396 - 0,7 Dalkia 1 323 1 244 - 11,3 Framatome 706 794 + 10,3 Royaume-Uni 2 501 2 748 + 10,7 Italie 2 262 1 709 - 25,5 Autre international 795 727 - 6,8 Autres métiers 882 664 - 23,4 Éliminations inter-segments (1 208) (1 142) - 5,5 Total Groupe 20 856 20 695 - 1,0 Le chiffre d’affaires est globalement stable par rapport au premier trimestre 2019. Il est soutenu par de meilleures conditions de prix de l’électricité en France et au Royaume-Uni, alors que l’évolution du prix du gaz affecte le chiffre d’affaires du Groupe, dont principalement d’Edison en Italie et de Dalkia mais aussi des activités gazières d’EDF SA pour un montant estimé à - 680 millions d’euros (dont l’impact est limité en EBITDA). La production renouvelable a bénéficié de bonnes conditions de vent. La crise sanitaire a un impact négatif limité à fin mars 2020 estimé à - 247 millions d’euros en lien notamment avec une baisse de la demande en électricité, en gaz et sur les services.

Evolution du chiffre d’affaires du Groupe par segment

France – Activités de production et commercialisation



(en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d’affaires (8) 8 145 8 440 + 3,5 Le chiffre d’affaires 2020 du segment France - Activités de production et commercialisation s’élève à 8,4 milliards d’euros, en hausse organique de 3,5 % par rapport au premier trimestre 2019. La production nucléaire s’établit à 101,2 TWh, en baisse de 10,6 TWh par rapport au premier trimestre 2019 en raison d’une moindre disponibilité du parc principalement causée par des prolongations d’arrêts de tranches. La production hydraulique (9) s’élève à 13,5 TWh, en hausse de 36,4 % (+ 3,6 TWh) par rapport au premier trimestre 2019. A fin mars 2020, le Groupe présente un solde net des achats et ventes sur les marchés de gros en position vendeur (en euros), contrairement à fin mars 2019 (solde net acheteur en euros). Ceci reflète le moindre volume d’achat du fait de la forte baisse de la demande, avec des prix d’achat moins élevés qu’au premier trimestre 2019. Les ventes bénéficient d’effets prix énergie favorables pour un montant estimé à + 631 millions (10) d’euros, en lien principalement avec la hausse du tarif réglementé de vente de + 7,7 % HT au 1er juin 2019 et la baisse des prix des volumes achetés. La baisse de la demande, combinée à la baisse de la production nucléaire (partiellement compensée par l’amélioration de la production hydraulique) induit un effet volume négatif qui pèse sur le chiffre d’affaires pour un montant estimé à 446 millions d’euros. Les conditions de marché aval ont un effet positif sur le chiffre d’affaires pour un montant estimé à 207 millions d’euros : l’effet négatif de l’érosion des ventes aux clients finals en électricité est en effet plus que compensé par des effets prix favorables sur la composante CEE et l’effet des enchères de capacité sur les offres aux clients finals, ainsi que par l’application du rattrapage tarifaire 2019. La revente des obligations d’achat connaît une évolution négative avec un impact estimé à - 74 millions d’euros en raison de la baisse sensible des prix spots. La crise sanitaire impacte le chiffre d’affaires pour un montant estimé à - 64 millions d’euros correspondant principalement à des effets prix (la baisse de la demande se traduisant par la vente de volumes sur les marchés de gros à des prix plus bas).

France – Activités régulées (11)



(en millions d’euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d’affaires (12) 5 033 5 115 + 1,6 Le chiffre d’affaires 2020 du segment France - Activités régulées s’élève à 5 115 millions d’euros, en hausse organique de 1,6 % par rapport au premier trimestre 2019. L’évolution des prix a un effet positif de + 252 millions d’euros avec en particulier l’évolution favorable de l’indexation du TURPE 5 (13) distribution intervenues au 1er août 2019. En revanche, le climat doux a un effet négatif d’environ - 117 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Les ventes sont affectées par une baisse de la demande (environ - 66 millions d’euros) et un léger recul de l’activité de prestations de raccordement au réseau (environ - 27 millions d’euros), ces deux tendances s’expliquant principalement par l’impact de la crise sanitaire.

Énergies Renouvelables EDF Renouvelables (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (14) 417 396 - 0,7 Le chiffre d’affaires 2020 du segment EDF Renouvelables s’élève à 396 millions d’euros. Il est globalement stable par rapport au premier trimestre 2019 avec une évolution organique de - 0,7 %. Le chiffre d’affaires de production est en augmentation de 7,0 % (+ 22 millions d’euros) par rapport au premier trimestre 2019 grâce aux mises en services intervenues au second semestre 2019 (Etats-Unis, Canada, France et Inde) et à de bonnes conditions de vent. Les volumes produits sont en augmentation organique de l’ordre de 8 % (+ 0,3 TWh) par rapport au premier trimestre 2019 et s’élèvent à 4,3 TWh à fin mars 2020. Cette évolution positive est atténuée par la baisse du chiffre d’affaires sur le secteur du solaire réparti aux Etats-Unis alors que le premier trimestre 2019 avait bénéficié d’une activité soutenue. Les capacités nettes installées sont en légère baisse par rapport à fin décembre 2019 du fait de cessions réalisées en début d’année et s’établissent à 8,0 GW. Le portefeuille brut de projets en construction atteint un niveau record de 5,1 GW bruts (dont 2,6 GW en éolien terrestre, 0,9 GW en éolien en mer, 1,5 GW en solaire et 0,1 GW de stockage) à la fin du premier trimestre 2020, soit + 0,1 GW par rapport à fin décembre 2019. Renouvelables Groupe (15) (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation (%) Variation organique (%) Chiffre d'affaires (1) 1 252 1 206 - 4 - 4 Le chiffre d’affaires de l’ensemble des Renouvelables Groupe s’élève à 1 206 millions d’euros en 2020, en baisse organique de - 4 %. Cette baisse reflète principalement l’impact de la baisse des prix spot de l’électricité utilisés par convention pour la valorisation de la production hydraulique. Les parcs éoliens ont bénéficié au premier trimestre de conditions de vent favorables.

Services Énergétiques Dalkia (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (16) 1 323 1 244 - 11,3 Le chiffre d’affaires du segment Dalkia sur le premier trimestre 2020 s’élève à 1 244 millions d’euros, en baisse organique de 11,3 % par rapport au premier trimestre 2019. Cette diminution du chiffre d’affaires est principalement liée à la forte baisse du prix du gaz pour un montant de

- 101 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2019. Cet effet est sans impact sur l’EBITDA. La douceur du climat observée au premier trimestre a un effet négatif estimé de - 31 millions d’euros et la crise sanitaire affecte le chiffre d’affaires du premier trimestre pour un montant estimé de - 33 millions d’euros, en lien avec l’arrêt du fonctionnement de cogénérations, la suspension de travaux et de contrats de services. Par ailleurs, Dalkia est mobilisée depuis le début de la crise sanitaire aux côtés de ses clients du secteur hospitalier et des services essentiels, pour assurer la continuité de service. Services Énergétiques Groupe (17) (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation (%) Variation organique (%) Chiffre d'affaires (1) 1 689 1 564 - 7 - 8 Le chiffre d’affaires des Services Énergétiques au niveau du Groupe s’élève à 1 564 millions d’euros en 2020, soit une baisse organique de 8 % en raison de la forte baisse des prix du gaz affectant les ventes de Dalkia. Il bénéficie cependant de la croissance des activités de services en France essentiellement sur le segment des clients particuliers.

Framatome (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (18) 706 794 + 10,3 Chiffre d’affaires contributif groupe EDF 424 512 + 17,2 Le chiffre d’affaires de Framatome s’élève à 794 millions d’euros au premier trimestre 2020, en hausse organique de 10,3 %. Cette forte progression s’explique principalement par un effet de comparaison favorable par rapport à un premier trimestre 2019 affecté par des effets calendriers intra-annuels sur les livraisons d’assemblages de combustible et sur l’avancement des grands projets. Le premier trimestre 2020 bénéficie par ailleurs d’un bon dynamisme de l’activité « Combustible », notamment aux États-Unis, et de la livraison de recharges de combustible pour l’EPR de Taishan. L’impact de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires est limité à environ - 13 millions d’euros à fin mars 2020. Par ailleurs, sur le plan commercial, Framatome a remporté plusieurs contrats de services avec l’électricien finlandais TVO pour l’exploitation de l’EPR d’Olkiluoto 3 en Finlande et a signé un contrat de services de longue durée avec TNPJVC pour accompagner l’exploitation des réacteurs EPR de Taishan en Chine. En Amérique du nord, Framatome a signé une série de contrats significatifs avec Tennessee Valley Authority pour une durée de 10 années.

Royaume-Uni (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (19) 2 501 2 748 + 10,7 Au Royaume-Uni le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 2 748 millions d’euros, en hausse organique de + 10,7% par rapport au premier trimestre 2019. La hausse du chiffre d’affaires s’explique principalement par une hausse des prix réalisés du nucléaire, une hausse des tarifs professionnels en lien avec l’augmentation des coûts de fourniture, et dans une moindre mesure par le rétablissement du mécanisme de capacité. Par ailleurs, la centrale à charbon de Cottam a fermé au second semestre 2019. La production nucléaire s’élève à 11,9 TWh, en diminution de 0,7 TWh par rapport au premier trimestre 2019, en raison d’arrêts pour maintenance. L’activité de commercialisation bénéficie d’une bonne résilience notamment sur le segment résidentiel suite à l’acquisition des portefeuilles clients de Toto Energy (20) et iSupply dans un contexte toujours très compétitif. Italie (en millions d'euros) T1 2019 retraité (21) T1 2020 (3) Variation organique (%) Chiffre d'affaires (1) 2 262 1 709 - 25,5 En Italie, le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 1 709 millions d’euros, en baisse organique de 25,5 % par rapport au premier trimestre 2019. Dans les activités gaz, le chiffre d’affaires est en baisse de 493 millions d’euros, en raison principalement d’une baisse des prix du gaz tant sur l’amont que sur l’aval de l’activité avec un impact limité en EBITDA. L’hiver doux (environ - 42 millions d’euros) et l’impact de la crise sanitaire sur les volumes vendus aux clients professionnels (environ - 18 millions d’euros) contribuent également à ce recul, bien que dans une moindre mesure. Le chiffre d’affaires des activités électricité est en recul de 84 millions d’euros en raison de la baisse des prix de l’électricité, de la baisse de la production liée à une moindre disponibilité du parc de CCGT (Cycle Combiné Gaz) et de la crise sanitaire sur les volumes vendus aux clients professionnels (environ - 10 millions d’euros).

Autre international (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (22) 795 727 - 6,8 Dont Belgique 593 539 - 9,6 Dont Brésil 148 130 + 0,7 Le chiffre d’affaires 2020 du segment Autre international s’élève à 727 millions d’euros, en baisse organique de 6,8 % par rapport au premier trimestre 2019. En Belgique (23), le chiffre d’affaires est en baisse organique de 57 millions d’euros (- 9,6 %) reflétant la baisse des prix de l’électricité et du gaz sur le segment des particuliers et des professionnels et la baisse des volumes vendus notamment aux clients résidentiels du fait d’un climat doux. Le premier trimestre est porté par une bonne performance opérationnelle, notamment une production éolienne en forte augmentation du fait de conditions de vent très favorables (458 GWh, soit + 173 GWh) par rapport à un premier trimestre 2019 très faible. Le développement éolien se poursuit avec une capacité nette installée de 485 MW (24). Au Brésil, le chiffre d’affaires est stable (+ 0,7 % en organique) principalement du fait de la réévaluation en novembre 2019 de 5 % du prix du Power Purchase Agreement (PPA) attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense. Cet effet positif est en partie atténué par une moindre sollicitation des services systèmes.

Autres métiers (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (25) 882 664 - 23,4 Dont activités gazières 454 252 - 44,5 Dont EDF Trading 318 303 - 0,9 Le chiffre d’affaires du segment Autres métiers s’élève à 664 millions d’euros, en baisse organique de 23,4 % par rapport au premier trimestre 2019. L’activité gazière Groupe est impactée par un effet prix négatif et par une baisse de l’utilisation des capacités GNL (Gaz Naturel Liquéfié) du Groupe (impact très limité en EBITDA). Le chiffre d’affaires d'EDF Trading, déjà élevé au premier trimestre 2019, est globalement stable en organique

(- 0,9 %) et s’élève à 303 millions d’euros. EDF Trading réalise de bonnes performances, notamment en Europe et en France, en lien avec la forte volatilité, le développement du flux clients et à des positions favorables sur les marchés dans un contexte de forte baisse de la demande et de bonne disponibilité de l’offre. Les activités de trading GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) réalisent en revanche de moins bonnes performances. La crise sanitaire Covid-19 affecte la marge de trading à hauteur de - 30 M€ environ à fin mars en lien avec l’augmentation des risques crédit des contreparties.

Principaux faits marquants (26) postérieurs

à la communication des résultats annuels 2019 Événements majeurs AG EDF 2020 : l'ensemble des résolutions a été adopté (cf. CP du 7 mai 2020).

EDF a révisé son estimation annuelle de production d’électricité nucléaire (cf. CP du 16 avril 2020).

Crise sanitaire : EDF s’est engagé sur des mesures inédites pour aider tous les clients (cf. CP du 16 avril 2020).

Nouveau point de situation sur les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 (cf. CP du 14 avril 2020).

Information relative à l'Assemblée générale des actionnaires d'EDF du 7 mai 2020 et au dividende au titre de l'exercice 2019 (cf. CP du 2 avril 2020).

Le groupe EDF est mobilisé et solidaire face à la crise sanitaire (cf. CP du 2 avril 2020).

Point de situation sur les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 (cf. CP du 23 mars 2020).

Plus de confort et des factures d'énergie réduites grâce aux nouvelles offres d'IZI by EDF pour la maison et le véhicule (cf. CP du 5 mars 2020). EDF Renouvelables (27) àEDF Renouvelables a lancé une solution innovante de stockage pour les entreprises en Allemagne (cf. CP du 20 février 2020). EDF Energy (28) EDF a lancé un projet de volontariat Covid-19 pour les pharmacies indépendantes en partenariat avec Avicenna (cf. CP du 16 avril 2020)

EDF s'est associé à Boots pour livrer des médicaments essentiels aux plus vulnérables (cf. CP du 8 avril 2020) Edison (29) àEdison : garanties autour de la continuité des services essentiels, solidarité avec le pays et initiatives "Edison pour l'Italie" au profit des clients d'Edison Energia (cf. CP du 6 avril 2020)

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,9 millions de clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71,3 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. (1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz. Avertissement Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l’exhaustivité ou l’exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d’EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l’utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. L’information financière trimestrielle ne fait pas l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes.

Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document mais qui peuvent s’avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n’y a aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d’EDF fondées sur le modèle d’opérateur intégré, l’évolution de l’environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l’énergie, et les risques et incertitudes concernant l’activité du Groupe, sa dimension internationale, l’environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l’évolution de l’activité économique.

Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel (URD) d’EDF déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 13 mars 2020 , consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr.

EDF ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

([1]) Variation organique à périmètre, norme et taux de change comparables.



([2]) Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers liquides disponibles à la vente, en valeur brute et incluant 4,9 milliards de titres mis en pension.



([3]) Au 31 décembre 2019.



([4]) Cf. CP du 16 avril 2020.



([5]) Cf. CP du 14 avril 2020.



([6]) L’activité Exploration et Production (E&P) d’Edison en Italie a été classée comme activité abandonnée conformément à l’application de la norme IFRS 5, avec effet au 1er janvier 2019. Les montants publiés au premier trimestre 2019 ont été retraités de cet impact.



([7]) Variation organique à périmètre, norme et taux de change comparables.



([8]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([9]) Production hydraulique hors activités insulaires avant déduction du pompage. Pour information, production après déduction du pompage : 8,3 TWh à fin mars 2019 et 11,7 TWh à fin mars 2020.



([10]) Dont effets prix favorables sur les achats d’énergie pour un montant estimé à 330 millions d’euros.



([11]) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.



([12]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([13]) Indexation du TURPE 5 distribution : + 3,04 % au 1er août 2019.



([14]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([15]) Pour les activités de production électrique d’origine renouvelable optimisées au sein d’un portefeuille d’actifs de production plus large, en particulier s’agissant du parc hydraulique France, le chiffre d’affaires et l’EBITDA sont estimés, par convention, comme la valorisation de la production réalisée au prix de marché (ou au tarif d’obligation d’achat), sans tenir compte des effets des couvertures, et tiennent compte de la valorisation de la capacité le cas échéant.



([16]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([17]) Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, Citelum, CHAM et les activités de services d’EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s’agit notamment d’activités d’éclairage urbain, de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, de pilotage des consommations et de mobilité électrique.



([18]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([19]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([20]) Reprise fin 2019 imposée par l’Ofgem, organisme de régulation du gouvernement britannique, suite à la perte de licence de Toto Energy.



([21]) L’activité Exploration et Production (E&P) d’Edison en Italie a été classée comme activité abandonnée conformément à l’application de la norme IFRS 5, avec effet au 1er janvier 2019. Les montants publiés au premier trimestre 2019 ont été retraités de cet impact.



([22]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([23]) Luminus et EDF Belgium.



([24]) Capacité nette aux bornes de Luminus. La capacité brute éolienne installée s’élève à 521 MW à fin mars 2020 vs 448 MW à fin mars 2019



([25]) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.



([26]) La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edf.fr



([27]) La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edf-renouvelables.com



([28]) La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edfenergy.com



([29]) La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edison.it



