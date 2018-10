EDF: L'Etat étudie toutes les options, dont le statu quo, déclare de Rugy

Ces déclarations interviennent alors que différents scénarios de modification de la structure de l'électricien public circulent depuis près d'un an, parmi lesquels une scission de ses activités nucléaires, et à quelques jours de l'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), un texte qui précisera notamment l'avenir des centrales nucléaires d'EDF.

"Nous étudions toutes les solutions, y compris le statu quo, ce n'est pas le changement pour le changement, c'est une question d'organisation, de structure", a dit François de Rugy à des journalistes en marge d'un événement sur l'innovation organisé par EDF.

"Nous pensons peut-être qu'il faudrait faire évoluer (l'organisation) mais nous allons faire en quelque sorte un comparatif des avantages et des inconvénients des différentes solutions, y compris du statu quo", a ajouté le ministre.

Prié de dire à quelle échéance cette réflexion pourrait aboutir, François de Rugy a évoqué la possibilité qu'un projet soit prêt au moment de la présentation de la PPE, prévue fin octobre, ou ultérieurement.

"Ce que nous pensons dans les travaux préparatoires (de la PPE), c'est que nous allons plutôt avoir dans les années qui viennent, sur l'électricité, une forme de stagnation sur la consommation", a également dit le ministre.

Alors que les efforts d'efficacité énergétique feront dans un premier temps baisser la consommation, les nouveaux usages se traduiront ensuite par une augmentation, a ajouté François de Rugy, en se disant "très soucieux" de la sécurité d'approvisionnement des Français.

"Dans un deuxième temps, nous pensons que (...) à l'horizon de 2030-2035, on va avoir une augmentation globale de la consommation électrique. Et pour résoudre l'équation du climat, nous considérons que cette consommation doit être satisfaite par des moyens non émetteurs de CO2, soit l'hydroélectrique, le nucléaire et le renouvelable."

(Benjamin Mallet, édité par Gilles Guillaume)