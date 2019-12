03/12/2019 | 08:27

EDF a levé avec succès 1,25 milliard d'euros avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 2,00%. Le groupe est noté A- par S&P, A3 par Moody's, A- par Fitch.



' Cela représente le montant le plus important levé par un émetteur corporate sur le marché EUR à cette maturité ' indique le groupe.



' A l'issue de cette opération, et de l'émission de 2 milliards de dollars US à 50 ans réalisée la semaine dernière, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est augmentée à environ 15,5 années (pro forma au 30 juin 2019) ' rajoute le direction.



