EDF : acquisition du groupe Luxel finalisée

01/04/2019 | 08:51

EDF Renouvelables annonce avoir acquis le groupe Luxel, acteur du solaire en France détenant un portefeuille d'un gigawatt crête, constitué de parcs déjà en exploitation et de projets prêts à être construits ou en cours de développement.



Cette acquisition va contribuer à atteindre les objectifs du Plan Solaire, qui vise à faire de l'électricien historique le leader du photovoltaïque en France, avec 30% des parts de marché du secteur entre 2020 et 2035.



EDF Renouvelables atteint ainsi 320 MWc bruts de capacités photovoltaïques en exploitation en France, réparties sur plus d'une centaine d'installations, et augmente d'environ 900 MWc bruts son portefeuille de projets photovoltaïques en développement.



