EDF : affiche sa prudence

EDF cède 1,1% à 7,918 euros après l'abandon de ses objectifs financiers. Cette annonce est loin d'être une surprise. La semaine dernière, la filiale de distribution d’électricité du groupe public français révélait que le confinement avait entraîné une diminution de la consommation d’électricité de l’ordre de 15 à 20 % toutes choses étant égales par ailleurs (consommation à conditions météorologiques équivalentes).Par ailleurs, en début de mois, EDF avait supprimé le paiement du solde de son dividende 2019, ses actionnaires devant se contenter de l'acompte de 0,15 euro déjà versé en décembre.Et, quinze jours plus tôt, le groupe avait revu à la baisse se prévision de production et prévenu que son ratio d'endettement risquait de se dégrader en raison de la baisse des prix de l’électricité constatée depuis le début du confinement.Ce mardi, la société, détenue à 83,6% pour l'Etat a chiffré plus précisément l'impact de la pandémie. Résultat, elle ne table plus cette année sur un Ebitda d'environ 17,5 milliards d'euros, après 16,7 milliards en 2019."Les perturbations économiques provoquées par l'actuelle crise sanitaire induisent une baisse de la demande d'électricité ainsi que des répercussions importantes sur de nombreuses activités du groupe, notamment la production nucléaire - dont EDF indique qu'elle est en cours de ré-estimation à un niveau significativement inférieur à l'hypothèse initiale - les chantiers, et les services", a précisé EDF.