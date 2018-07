EDF : ajuste ses prévisions 2018 vers le haut

31/07/2018 | 09:17

EDF, le groupe à dominante électronucléaire, a terminé la première moitié de son exercice 2018 sur un CA de 33,3 milliards d'euros, soit une hausse publiée de 5,6% qui atteint 4% en données comparables.



Dans ces mêmes termes, l'EBITDA prend respectivement 17,7% et 18,9%, à 8,2 milliards d'euros, grâce au redressement de la France essentiellement où EDF signale une forte hausse de la production nucléaire, et surtout hydraulique.



'Les résultats semestriels confirment le rebond annoncé pour 2018, grâce à une solide performance opérationnelle et à la poursuite de l'effort de réduction des coûts. Ce rebond est soutenu par des conditions hydrologiques favorables', souligne le PDG, Jean-Bernard Lévy.



Même si le résultat net part du groupe recule de près de 14%, à 1,7 milliard, 'principalement du fait de l'effet positif de la plus-value enregistrée au titre de la cession de 49,9 % de CTE intervenue au premier semestre 2017, sans équivalent en 2018.'



Grâce à des cessions, la dette nette a diminué de 1,7 milliard depuis fin 2017, à 31,3 milliards (2,1 fois l'EBITDA à fin juin).



En guise de perspectives, EDF relève sa prévision d'EBITDA 2018 de 14,6/15,3 milliards à 14,8/15,3 milliards. L'objectif d'endettement net / EBITDA est également ramené d'un ratio maximum de 2,7 fois à 2,5 fois.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.