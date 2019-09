EDF: aucun réacteur nucléaire ne sera mis à l'arrêt des suites des anomalies de soudure

(Actualisation: déclaration d'un porte-parole d'EDF, avis d'un analyste, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Aucun réacteur nucléaire d'EDF ne devrait être contraint à l'arrêt, alors que le producteur d'électricité a annoncé mercredi que les défauts de soudure constatés sur certains de ses équipements ne remettaient pas en cause l'aptitude au service des matériels.

La semaine dernière, EDF avait indiqué avoir observé des défauts de soudure sur des équipements en service dans certaines de ses centrales nucléaires ainsi que sur du matériel neuf, pas encore installé.

"A ce stade de l'instruction technique portant sur ces composants, EDF estime que les écarts constatés ne remettent pas en cause l'aptitude au service des matériels et ne nécessitent pas de traitement immédiat", a indiqué l'énergéticien dans un communiqué. "Nous avons une totale confiance dans l'intégrité et la fiabilité de nos composants", a ajouté un porte-parole du groupe contacté par l'agence Agefi-Dow Jones.

Le travail de recensement poursuivi depuis par EDF et sa filiale à 75,5% Framatome a permis d'identifier 16 générateurs de vapeur installés sur six réacteurs en exploitation concernés par ces anomalies. Il s'agit des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Blayais, le réacteur 3 de celle de Bugey, le réacteur 2 de celle de Fessenheim, le réacteur 4 de celle de Dampierre-en-Burly, ainsi que le réacteur 2 du site de Paluel.

Les équipements défaillants pas encore installés étaient destinés à l'EPR de Flamanville 3 et aux réacteurs 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines.

"EDF et Framatome poursuivent leurs analyses techniques avec une extrême diligence et en tiendront l'Autorité de sûreté nucléaire régulièrement informée", a précisé EDF.

L'ASN effectue par ailleurs ses propres investigations. Selon des sources proches du dossier, l'autorité devrait faire part des conclusions de son instruction d'ici un mois.

A la Bourse de Paris, l'action EDF accélère de 3,7%, à 10,75 euros, et figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi.

"Etant donné qu'EDF ne devrait pas être contraint d'arrêter certains de ses réacteurs à court terme, ces anomalies n'auront pas d'impact sur ses résultats de cette année", indique Tancrède Fulop, analyste chez Morningstar.

