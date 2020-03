EDF : baisse de 15% de la consommation d'électricité en France à cause du confinement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 impactent les habitudes de consommation d'électricité des Français, révèle Réseau de Transport d’Électricité (RTE), filiale d'EDF. La consommation d'électricité française est, depuis la mise en place des mesures de confinement, 15% inférieure en moyenne au niveau habituellement constaté au mois de mars.Cette baisse est principalement due au repli de l'activité économique : fermeture des commerces non essentiels (restaurants, cinémas, magasins …) et ralentissement de l'activité dans le secteur industriel.Avec la mise en place des mesures de confinement, les rythmes de consommation des Français évoluent également durant la journée.Habituellement, la consommation d'électricité atteint son plus haut niveau aux alentours de 8h, lorsque les Français débutent leur journée et que les industries et les entreprises démarrent leurs activités. Cette consommation reste élevée jusqu'à la pause méridienne.Depuis la mise en place des mesures de confinement, la consommation augmente plus lentement le matin, et n'atteint un pic de consommation qu'aux alentours de 13h, au moment du déjeuner.L'après-midi, la consommation diminue également plus fortement qu'en temps normal, reflet du ralentissement de la vie économique française.Malgré ces changements de rythme dans la consommation d'électricité, RTE assure l'équilibre entre production et consommation -en temps réel- afin d'assurer la continuité de l'alimentation électrique des Français.Les exportations d'électricité vers les pays voisins se poursuivent également, à un niveau élevé.