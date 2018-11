EDF : cession d'un portefeuille d'actifs finalisé

29/11/2018 | 07:30

EDF et sa filiale Sofilo indiquent avoir réalisé le 28 novembre la cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités, développant une surface totale d'environ 430.000 m2, à des véhicules d'investissements gérés par Colony Capital.



L'opération a été assortie d'un contrat de location opérationnelle par l'énergéticien. La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d'actifs d'EDF sur la période 2015-2020 de 10 milliards d'euros.



