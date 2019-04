EDF : cession de la participation dans Alpiq

05/04/2019 | 09:00

Après l'obtention des autorisations requises, EDF, EBM (Coopérative Elektra Birseck) et EOS (EOS Holding SA) annoncent avoir signé un accord relatif à la cession par EDF de sa participation dans l'énergéticien suisse Alpiq à EBM et EOS (pour moitié chacun).



Cette opération valorise la participation d'EDF dans Alpiq (25,04% du capital et des droits de vote) à environ 489 millions de francs suisses (soit environ 436 millions d'euros), sur la base d'un prix d'achat de 70 francs par action Alpiq.



Le contrat d'acquisition prévoit des mécanismes relatifs à d'éventuels compléments de prix. La réalisation de la transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité allemande de la concurrence et pourrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2019.



