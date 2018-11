EDF : confirme ses objectifs après une croissance organique neuf mois de 5,3%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF a confirmé ses objectifs 2018 dans le sillage d'un chiffre d'affaires neuf mois en progression. L’électricien public a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 49,592 milliards d'euros, en hausse de 7,2%. En organique, la croissance atteint 5,3%. Pour 2018, le groupe vise toujours une réduction de 800 millions de ses charges opérationnelles et la réalisation d'un Ebitda compris entre 14,8 et 15,3 milliards. Le cash flow, hors compteur Linky et nouveaux développements et cessions, est attendu nul.Tous les segments ont contribué à la croissance organique du chiffre d'affaires au cours de la période. Le segment France - Activités de production et commercialisation a la plus forte contribution en valeur absolue.Le chiffre d'affaires du segment France - Activités de production et commercialisation s'élève à 18,9 milliards d'euros, en hausse organique de 6% par rapport aux neuf premiers mois 2017.La production nucléaire s'établit à 290 TWh, en hausse de 6,6 TWh par rapport aux neuf premiers mois 2017.Cette amélioration s'analyse au regard d'une année 2017 fortement pénalisée notamment par plusieurs arrêts de réacteurs liés aux dossiers de fabrication de l'usine du Creusot et par la problématique de " ségrégation carbone ".