EDF : contrat avec la métropole de Nice pour deux filiales

21/11/2018 | 11:04

EDF annonce ce jour que le groupement Citelum / Izivia, deux filiales du groupe, a signé un contrat avec la Métropole Nice Côte d'Azur portant sur l'extension et l'exploitation de son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour une durée de deux ans reconductibles.



'280 bornes du réseau Autobleue seront modernisées avec des prises nouvelle génération permettant à tout type de véhicules électriques de se recharger. 73 bornes complémentaires seront également installées, ce qui portera l'ensemble du réseau à 500 points de charge au total et permettra d'obtenir un maillage complet sur les 49 communes de la Métropole. D'ici fin 2019, le nombre de bornes à recharge rapide sera multiplié par trois, 20 bornes à recharge semi rapide seront installées et 15 nouvelles bornes seront installées dans les parkings relais, à proximité des stations de tramway', détaille EDF.



Dans le cadre de ce contrat, Izivia sera en charge de la supervision et de l'exploitation technique du réseau, de la mise en place du service de recharge aux usagers via la création d'une plateforme web et d'une appli mobile ainsi que de la relation aux utilisateurs. Citelum sera pour sa part en charge du suivi et de la maintenance des bornes de recharge ainsi que du déploiement des bornes complémentaires.





