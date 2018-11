EDF : contrat d'achat d'électricité solaire en Californie

15/11/2018 | 09:04

EDF Renouvelables et Shell Energy North America (SENA) annoncent la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) durant 15 ans portant sur la production d'énergie d'une tranche de 132 MWc du projet photovoltaïque de Palen, appelée Maverick 4.



'Le nouveau projet solaire d'envergure contribue à l'ambition CAP 2030 d'EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables dans le monde au-delà de 50 GW, entre 2015 et 2030', explique l'électricien français.



Le projet solaire de Palen, qui devrait être mise en service d'ici fin 2020, est situé en Californie, au coeur du désert des Mojaves. Il s'étend sur un terrain de plus de 1.270 hectares d'une zone dédiée à l'énergie solaire, appartenant à l'Etat fédéral.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.