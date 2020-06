EDF : création d'une joint-venture avec CEI en Chine

02/06/2020 | 10:08

EDF et China Energy Investment Corporation (CEI) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat industriel avec la création d'une joint-venture relatifs aux projets Dongtai IV et V.



La nouvelle société commune construit et exploite désormais des projets éoliens en mer d'une capacité totale de 502 MW, situés au large de la province du Jiangsu au nord de Shanghai, en Chine.



Le groupe EDF prend une participation de 37,5 % dans la co-entreprise, via ses filiales EDF Renouvelables et EDF. Le Groupe CEI conserve le reste du capital par l'intermédiaire de ses filiales Shenhua Renewable et Shenhua Clean Energy Holdings.



L'accord porte sur Dongtai IV, un parc éolien en mer de 302 MW, mis en service en décembre 2019, et sur Dongtai V, un projet de 200 MW en cours de construction et dont la mise en service est prévue en 2021.



Les deux partenaires poursuivent la construction du projet éolien en mer de Dongtai V et réaliseront les activités d'exploitation et de maintenance des deux parcs.



