EDF : demande de mise à l'arrêt de Fessenheim

30/09/2019 | 09:57

EDF annonce avoir adressé au Ministre de l'écologie et solidaire et à l'ASN la demande d'abrogation d'exploiter ainsi que la déclaration de mise à l'arrêt définitif des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, prévu le 22 février et le 30 juin 2020.



Cet envoi fait suite à la signature, le 27 septembre, par l'Etat et par EDF, du protocole d'indemnisation au titre de la fermeture anticipée de la centrale, résultant du plafonnement de la production d'électricité d'origine nucléaire fixé par la loi du 17 août 2015.



Aux termes du protocole, l'indemnisation prend la forme de versements initiaux dont le total devrait être proche de 400 millions d'euros, et de versements ultérieurs correspondant à des bénéfices qu'auraient apportés les volumes de production futurs de Fessenheim.



