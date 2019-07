EDF : deux facilités de crédit indexées sur critères ESG

22/07/2019 | 09:25

EDF annonce avoir signé deux lignes de crédit renouvelables de 300 millions d'euros chacune, avec Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB, dont le coût sera indexé sur des indicateurs de sa performance en matière d'émissions de CO2 et d'efficacité énergétique.



Ces deux facilités intègrent un mécanisme d'ajustement des coûts lié à trois indicateurs que sont les émissions directes de CO2, l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi de consommation en ligne et l'électrification de la flotte de véhicules légers.



Avec ces nouveaux accords, les lignes de crédit renouvelables indexées sur les critères ESG représentent désormais plus de cinq milliards d'euros, soit environ 45% des lignes de crédit de l'électricien français.



