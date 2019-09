EDF : en hausse après la confirmation de la fermeture de Fessenheim en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,18% à 10,30 euros, EDF signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120. Les investisseurs semblent rassurés par les termes du protocole de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette fermeture, d'abord programmée pour mars 2020 et pour l'été 2020 aura lieu le 22 février 2020 pour le premier réacteur et le 30 juin de la même année pour le réacteur n°2. Cette fermeture anticipée a été décidée par l'Etat dans le cadre du projet du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité du pays d'ici 2035.Pour atteindre cet objectif, 14 des 58 réacteurs du parc actuel seront arrêtés d'ici à cette date, dont les deux unités de Fessenheim.En contrepartie de cette fermeture de la plus ancienne centrale de France, l'électricien public a obtenu une indemnisation financière.EDF va percevoir environ 400 millions d'euros, un montant qui correspond à l'anticipation des dépenses liées à la fermeture de la centrale (dépenses de post exploitation, taxe INB, coûts de démantèlement et de reconversion du personnel), qui seront effectués sur une période de quatre ans suivant la fermeture de la centrale.Le groupe va percevoir des versements ultérieurs correspondant à l'éventuel manque à gagner, c'est-à-dire les bénéfices qu'auraient apportés les volumes de production futurs, fixés en référence à la production passée de la centrale de Fessenheim, jusqu'en 2041, calculés ex post à partir des prix de vente de la production nucléaire, et notamment des prix de marché observés.