EDF : en repli après les informations sur l'EPR de Flamanvill

12/04/2019 | 13:31

L'action EDF est en repli d'environ 1% à la Bourse de Paris suite aux informations sur l'EPR de Flamanville. Un groupe d'experts de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a conclu qu'EDF ne pouvait pas laisser en l'état, comme il le souhaite, huit soudures de l'EPR de Flamanville et devra engager des travaux. EDF table pour l'instant sur un chargement du combustible fin 2019 et une mise en service en 2020.



Suite à ces informations, Oddo maintient son objectif de cours inchangé à 16,50 E bien que ce risque peut représenter selon Oddo environ -0,8 E/action. Le bureau d'analyses confirme également son conseil à l'achat.



' Si EDF doit effectivement reprendre ces soudures, ou modifier le dossier de sureté, le chantier de l'EPR connaîtra vraisemblablement un nouveau retard qui peut aller jusqu'à 2 ans selon certaines sources de presse ' indique Oddo.



' L'impact des travaux de réparation pour leur part est difficile à quantifier mais nous pensons qu'il serait raisonnable de les estimer à environ 500 ME par an (estimation Oddo BHF) '.



' En termes financiers, une telle décision pourrait donc se traduire par un impact BPA de c. 4% en 2020 et c. 7% en 2021. Pour sa part, l'impact sur la valorisation (qui intégrerait 1 MdE de Capex additionels) pourrait être estimé à environ -5.0% par action (Oddo BHF) ' rajoute le bureau d'études.



