EDF : informé d'écart à référentiel technique par Framatome

10/09/2019 | 08:57

EDF a été informée par Framatome d'un écart au référentiel technique de fabrication de composants de réacteurs nucléaires, concernant des matériels en service et des matériels neufs qui ne sont pas encore en service ou installés sur un site.



L'électricien précise que cet écart porte sur le non-respect de plages de températures sur certaines zones, lors d'opérations manufacturières dites de traitement thermique de détensionnement, réalisées sur certaines soudures de générateurs de vapeur.



EDF mène avec Framatome des analyses approfondies pour recenser les matériels et réacteurs concernés. Il a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de ses premières analyses et donnera des informations complémentaires au fur et à mesure des caractérisations en cours.



