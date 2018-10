EDF : investissement dans GIBB Power pour l'Afrique

08/10/2018 | 09:54

EDF et GIBB, acteur majeur du secteur de l'ingénierie en Afrique ont signé les accords d'investissement d'EDF dans GIBB Power, société d'ingénierie de Gibb Engineering and Architecture spécialisée dans le domaine de l'énergie.



La société GIBB Power (70 % GIBB, 30% EDF) souhaite devenir une plateforme d'ingénierie de référence, spécialisée dans l'accompagnement des projets énergétiques répondant aux enjeux de la transition énergétique en Afrique.



Le groupe EDF et GIBB ont décidé de coopérer dans plusieurs domaines d'ingénierie, aussi bien pour des acteurs publics que privés : l'ingénierie thermique, l'hydraulique, de réseaux électriques de transport et de distribution, du solaire et de l'éolien.



Valérie Levkov, Directrice Afrique, Moyen Orient et Méditerranée Orientale d'EDF a déclaré : ' Notre investissement dans GIBB Power sera un catalyseur pour le développement d'EDF en Afrique australe via des projets Bas Carbone cohérents avec la stratégie Cap 2030 d'EDF. '



