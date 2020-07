EDF : la Cour des comptes livre un rapport cinglant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF abandonne 0,15% à 9,27 euros après la publication d'un rapport sans concession de la Cour des comptes sur la filière EPR, qui fragilise sérieusement le projet de construction de nouveaux réacteurs en France. L'institution présidée par Pierre Moscovici n'épargne personne. L'Etat, EDF et Areva, aujourd'hui disparu, apparaissent responsables de la débâcle d'une filière qui s'est lancée à l'aube du troisième millénaire dans une course à l'EPR perdue d'avance.Le rapport égrène les multiples causes de l'échec opérationnel de l'EPR de Flamanville, mais aussi en Finlande, qui résultent globalement "d'une estimation initiale irréaliste de la durée et du coût de construction" et "d'un défaut d'organisation du suivi du projet par EDF et d'un manque de vigilance des autorités de tutelle".Par ailleurs, les magistrats livrent leur estimation sur la dérive financière du chantier de Flamanville et c'est la douche froide. Après des années de retard, le coût du chantier a été multiplié par 3,3 à 12,4 milliards, selon EDF.Mais, la cour du Compte ajoute des coûts complémentaires non intégrés par EDF, qui pourraient atteindre 6,7 milliards d'euros à la mise en service du réacteur. Soit un total de 19,1 milliards.Autre révélation de la cour des Comptes, le coût de l'électricité de Flamanville pourrait se situer entre 110 et 120 euros le mégawattheure, soit plus du double de celui de l'électricité produite aujourd'hui par les réacteurs nucléaires existants, et qui est également supérieur à celui de l'électricité fournie par les énergies renouvelables.Aujourd'hui rappelle la Cour des comptes, EDF envisage la construction d'un nouveau modèle d'EPR, dit " EPR2 " présenté comme plus simple et moins cher à construire.Un projet qui semble, à l'aune de ce rapport, bien téméraire malgré le "succès" des réacteurs chinois de Taishan. Ils furent livrés avec "seulement" cinq ans de retard et un surcoût de 60% par rapport au budget prévisionnel. De plus, des doutes demeurent sur la rentabilité du projet.Selon la Cour des comptes, "on ne peut pas établir avec un degré raisonnable de certitude que les économies de construction de futurs EPR2 par rapport au coût de construction d'EPR de type Flamanville se matérialiseront".Or souligne l'institution, "l'enjeu financier est majeur : le coût de construction de trois paires d'EPR2 est estimé à 46 milliards d'euros. La décision de construire ou non de futurs EPR aura des conséquences jusqu'au 22ème siècle".Dès lors ajoute-t-elle, "EDF ne peut financer seul la construction de nouveaux réacteurs, et ne pourra plus s'engager sans garanties sur le revenu que lui procurera l'exploitation de ces réacteurs". En clair, l'Etat devra s'impliquer financièrement.Les magistrats recommandent donc la conduite par les pouvoirs publics d'une analyse complète du mix électrique à l'horizon 2050 avant de s'engager dans la construction de nouveaux EPR en France.