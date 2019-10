EDF : la facture de Flamanville s'alourdit de 1,5 milliard pour atteindre 12,4 milliards d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF a relevé son estimation du coût de construction de l'EPR de Flamanville en raison des réparations exigées par l'ASN des huit soudures défectueuses sur l'enceinte de confinement du réacteur. L'EPR devrait désormais couter 12,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,5 milliard d'euros. Il devrait ainsi couter plus de trois fois le budget d’origine. Ces coûts supplémentaires seront comptabilisés pour l'essentiel en autres produits et charges d'exploitation et non en Capex, a indiqué l’électricien public, qui privilégie un scénario de remise à niveau des soudures par robots.L'objectif est que la qualification de ce scénario et sa validation par l'ASN puissent intervenir au plus tard à la fin de l'année 2020, date à laquelle EDF pourra engager les travaux."Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du scénario privilégié de reprise des soudures de traversées conduit, si l'objectif mentionné ci-dessus s'agissant de la validation par l'ASN est respecté, à prévoir une date de chargement du combustible à fin 2022", a précisé le groupe.Par ailleurs, du fait du décalage de la date de chargement du combustible, il n'y aura plus en 2020 de revenus associés à la phase de tests de l'installation à comptabiliser en déduction des investissements nets.Dans ce contexte, EDF ajuste son objectif d'investissements nets totaux pour 2020 à environ 15,5 milliards d'euros au lieu d'un objectif initial d'environ 15 milliards d'euros.