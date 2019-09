EDF : lance un appel à projets en e-santé

23/09/2019 | 16:23

Le groupe EDF annonce ce jour lancer, avec AG2R La Mondiale, un appel à projets destiné aux start-ups, TPE et PME, portant sur l'innovation en e-santé sur les maladies chroniques.



'Cet appel à projets vise à trouver des solutions innovantes et accessibles pour la prévention, le dépistage et l'accompagnement des maladies chroniques, dans les différents lieux de vie de la personne : à domicile, au travail, en mobilité, avec un focus particulier sur les pathologies cardiovasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires ainsi que sur la cancérologie', explique EDF.



Les lauréats bénéficieront notamment d'une expérimentation rémunérée de leur solution, d'une expertise et d'un support technique.



