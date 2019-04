EDF : lance une nouvelle filiale pour l'hydrogène bas carbone

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF a annoncé la création de « Hynamics », une nouvelle filiale du Groupe, en charge de proposer une offre d’hydrogène bas carbone performante pour l’industrie et la mobilité. "Par cet engagement, l'ambition d'EDF est de devenir un acteur incontournable de la filière hydrogène en France et à l'international et de renforcer sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et pour un monde bas carbone", a commenté le groupe. A fin mars 2019, les équipes d'Hynamics ont identifié et travaillent sur une quarantaine de projets cibles, situés en France et dans d’autres pays européens.