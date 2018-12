EDF : lance une prime pour l'achat d'une pompe à chaleur

06/12/2018 | 09:18

EDF annonce ce matin le lancement d'une prime baptisée 'Coup de pouce' destinée à aider les ménages à remplacer leur chaudière utilisant le fioul par une pompe à chaleur.



Dans le détail, le groupe énergétique entend abonder la prime d'Etat, dite 'Coup de pouce économie d'énergie', à hauteur de 50 %. Ainsi, 'l'aide globale ainsi versée par EDF s'élèvera à 4.500 euros pour les ménages les plus modestes et à 3.000 euros pour les autres ménages', explique le groupe. De plus, une filiale d'EDF proposera une remise de 15% sur la première année du contrat d'entretien.



'Plus de trois millions de ménages sont encore chauffés au fioul en France dont un million de ménages modestes qui sont souvent obligés de contraindre leur utilisation du chauffage', pour une facture annuelle proche de 2.000 euros, indique le groupe. D'autant qu'en moyenne cela entraîne l'émission de six tonnes de CO2 par logement et par an.



Emettant 90% de CO2 en moins, 'les pompes à chaleur permettent de réduire la facture de chauffage de 800 à 1.000 euros par an par rapport à une chaudière au fioul', argumente EDF.









