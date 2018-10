EDF : lancement d'une offre d'électricité en ligne

25/10/2018 | 10:08

Le groupe EDF annonce ce jour le lancement de Digiwatt, une offre d'électricité en ligne, complémentaire de la gamme Vert Electrique et du Tarif Réglementé de Vente.



Celle-ci s'adresse aux clients 'qui veulent gérer leur relation avec EDF de façon autonome, en toute sérénité et à un prix attractif positionné ce jour à -5 % du kWh hors taxes', précise le groupe. Cette réduction représente un gain moyen de 3% sur la facture finale (TTC).



La souscription se fait sur le site d'EDF et depuis l'application mobile 'EDF&Moi'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.